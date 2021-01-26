В России впервые с ноября за сутки выявили менее 19 тысяч случаев заражения COVID-19
26 января 2021, 11:17[ «Аргументы Недели» ]
В России за минувшие сутки выявили 18 241 случай заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили во вторник, 26 января, в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Уточняется, что суточный прирост новых случаев заболевания коронавирусом составил в России менее 19 тысяч впервые с 3 ноября. В оперштабе отметили, что за прошедшие 24 часа случаи заражения были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. У 1 933 (10,6%) заболевших нет никаких клинических проявлений COVID-19.
В общей сложности с начала пандемии в стране зафиксировали 3 756 931 случай заражения коронавирусной инфекцией.
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