В России впервые с ноября за сутки выявили менее 19 тысяч случаев заражения COVID-19

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26 января 2021, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]

тест на COVID-19, Dirceu Portugal/Keystone Press Agency

В России за минувшие сутки выявили 18 241 случай заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили во вторник, 26 января, в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Уточняется, что суточный прирост новых случаев заболевания коронавирусом составил в России менее 19 тысяч впервые с 3 ноября. В оперштабе отметили, что за прошедшие 24 часа случаи заражения были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. У 1 933 (10,6%) заболевших нет никаких клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в стране зафиксировали 3 756 931 случай заражения коронавирусной инфекцией.