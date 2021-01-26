Байден: количество жертв COVID-19 в США до улучшения ситуации может превысить 600 тысяч

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26 января 2021, 08:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

лаборатория, pixabay.com

Президент США Джо Байден заявил в понедельник в рамках выступления в Белом доме, что общее число умерших от COVID-19 в стране может превысить 600 тысяч, прежде чем ситуация начнет улучшаться.

"Будет больше смертей", – констатировал Байден и уточнил, что согласно прогнозам специалистов, в США скончаются 600 или 660 тысяч граждан, прежде чем будет преодолен наиболее сложный этап пандемии и ситуация начнет кардинально улучшаться.

Американский лидер выразил уверенность в том, что Штатам удастся победить коронавирус нового типа, однако страна все еще будет говорить об эпидемии летом, а также иметь дело с данным вопросом в начале осени.

Джо Байден подчеркнул, что в скором времени в США будут делать около миллиона прививок против COVID-19 в день.