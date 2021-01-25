Генсек ООН Гутерреш заявил о сильнейшем спаде экономики за столетие

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25 января 2021, 21:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

генсек ООН Антониу Гутерреш, UN/XinHua

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заявил в понедельник, что последовавший за пандемией коронавируса экономический кризис стал худшим за последнее столетие.

В рамках выступления по видеосвязи на мероприятии высокого уровня "Давосская повестка дня" Антониу Гутерреш заявил, что к настоящему моменту пандемия COVID-19 унесла жизни более 2 миллионов человек, а мир находится в худшем экономическом кризисе за столетие.

Генсек ООН, однако, выразил уверенность в том, что в 2021 году у человечества есть уникальная возможность перейти от хрупкости к устойчивости при восстановлении от пандемии коронавируса нового типа. По его словам, для этого необходима совместная работа правительств, международных организаций, частного сектора и гражданского сообщества.