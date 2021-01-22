В 2021 году российские регионы сократят расходы

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22 января 2021, 19:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

По данным Федерального казначейства, большинство регионов России завершили 2020 год с дефицитом бюджета. Причем в минусе оказались не только «депрессивные» субъекты, но и богатые регионы, такие как Москва и Тюменская область. Совокупный дефицит региональных бюджетов по итогам «пандемийного» года достиг 762,2 млрд руб. Главный научный сотрудник Института социальной политики РАНХиГС Наталья Зубаревич рассказала о том, как регионы переживали «коронакризис».

Зубаревич сообщила, что в год пандемии собственные доходы, которые регионы зарабатывают сами, за январь–ноябрь сократились на 425 млрд руб.

«Но трансфертов из федерального бюджета регионам добавили чертову тучу: 1 трлн 217 млрд. То есть практически в три раза перекрыли падение собственных доходов. Не всем. Не поровну. Все очень по-разному, но суть в том, что это гигантские дополнительные деньги. Это первая причина дефицита бюджетов: вроде как доходы упали, но падение доходов перекрыли.

Вторая причина. Регионам пришлось адски наращивать расходы, потому что за год в целом расходы выросли на 15%, за январь–ноябрь — на 16%. На что? Многократно выросли расходы на здравоохранение.

В целом по всем субъектам Федерации этот рост расходов на здравоохранение составил 76%. Это много», - отметила эксперт.

Третьей причиной образовавшегося дефицита у регионов она называет «нацпроекты, которые никто не отменял».

Среди затрат, проведенных регионами, Зубаревич отметила выделенные средства на дорожное строительство, транспорт, агросектор, благоустройство, ЖКХ.

«Суть очень простая. Регионы не могли сделать маневр ресурсами, а, по идее, надо было бы, ведь сжимаются доходы: вы тратите на самое необходимое, а на чем-то другом экономите. Но, во-первых, у вас четко расписано, каких показателей (KPI) надо достичь по определенным статьям. Второе: вам на это выделены дополнительные субсидии, которые вы должны софинансировать из своего бюджета. Вы не можете получить эту субсидию, если вы ее не софинансируете из своего бюджета.

Все это вместе, а также форс-мажор в сфере расходов на здравоохранение и на соцзащиту привело к такому чудовищному росту расходов, который никакой прирост трансфертов покрыть не мог.

Ну вот и сели в лужу в 58 регионах. Причем эти трансферты раздавали очень по-разному: кому-то лопатой отгружали, кому-то недодали», - рассказала Наталья Зубаревич.

По ее мнению, распределение трансфертов из Федерального центра происходило довольно странно, а сильнее всего пострадали от кризиса две группы регионов:

«Первая группа - нефте- и газодобывающие регионы, за редким исключением (ХМАО), у них просто резко посыпался налог на прибыль, и им не компенсировали так, как надо было, или совсем слабо компенсировали. К ним же относится Москва как город, в котором налог на прибыль тоже играет большую роль в доходах.

И вторая - ни за что пострадали те, кому тупо не дали, дали мало. У них потери были серьезные, а добавили им мало, хотя они и не являются богатыми».

«Я сейчас смотрю данные по распределению дополнительных трансфертов по регионам уже на январь–ноябрь: Республике Коми в последний момент еле-еле перекрыли выпадающие доходы в бюджете, Архангельской области тоже в последний момент, хотя они отродясь богатыми не были. В последний момент средства перечислили Краснодарскому краю, Оренбургу, Челябинской области. И, самое главное, мало дали Красноярскому краю и Кемеровской области: там либо — в ноль, либо — даже в минус. Но эти регионы не богачи по доходам бюджета.

Поэтому нельзя сказать, что пострадали больше всего середнячки и что недодали богатым. Это было бы относительно правильно, но так было до ноября. Москве в итоге в октябре-ноябре денег дали очень прилично (36 млрд руб.). Соответственно, недокинули трансфертов Тюменской области, ЯМАО, Сахалинской области, Ненецкому АО - это все нефтегазовые регионы, и они не бедные, действительно у них есть какой-то «жирок», который можно немножко «подтопить», но у той же Москвы этого «жирка» еще больше», - отметила эксперт.

Наталья Зубаревич уверена, что в 2021 году выделение средств регионам сократится: «уже сворачивают программы выплат пособий по безработице, снижается и количество безработных, и, соответственно, объем выплат и других пособий населению. Поэтому выплаты на соцзащиту тоже так расти не будут. Вот эти два вида социальных расходов, скорее всего, будут сокращаться».

По мнению эксперта, в 2021 году возможны новые случаи появления регионов, которые Минфин решит взять под свое руководство, как это было ранее с Ингушетией и Мордовией.

«Количество таких регионов, скорее всего, вырастет, но, опять же, там не все так однозначно. Размер долга измеряется как все региональные и все муниципальные долги к собственным доходам бюджета субъекта, то есть без трансфертов. У некоторых регионов трансферты и так - большая часть доходов бюджета. У той же Ингушетии они составляют 87% ее доходов. То есть в формуле по Ингушетии в знаменателе будут какие-то жалкие деньги из ее собственных доходов», - отметила Зубаревич.

Эксперт сформулировала главные экономические задачи для российских регионов в 2021 году:

«Для относительно развитых и развитых регионов (нефтегазовые) - адаптироваться к снижению доходной базы, потому что быстрого роста, скорее всего, не будет. Прежде всего, из-за выпадающего налога на прибыль.

Для остальных - найти некий баланс разумного выполнения KPI, чтобы не «выскакивать из штанов».