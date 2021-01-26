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Американский аналитик Эрик Зюсс: США готовят для России ядерный план «Барбаросса»

, 15:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Американский аналитик Эрик Зюсс: США готовят для России ядерный план «Барбаросса»
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты готовят для Российской Федерации ядерный план «Барбаросса». Соответствующую точку зрения высказал американский аналитик Эрик Зюсс, говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Зюсс отметил, что новая ядерная стратегия Вашингтона в отношении РФ предусматривает не сдерживание, как это было еще совсем недавно, а моментальное уничтожение. В академических и политических кругах США получила распространение концепция блицкрига с использованием оружия массового поражения. Данная идея, по мнению эксперта, напоминает план нацистской Германии «Барбаросса», предполагавший быстрый разгром Советского Союза.

Ранее во вторник сообщалось, что китайский сайт Sohu объяснил, почему американские военные «опасаются провоцировать» Россию на море.

ДЦ

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