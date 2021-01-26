В ВОЗ объяснили рост количества тяжелых случаев COVID-19
26 января 2021, 14:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис во вторник, 26 января, в ходе брифинга объяснила рост количества тяжелых случаев заболевания коронавирусом нового типа.
Харрис подчеркнула, что новые штаммы COVID-19 мутировали только в скорости его распространения, которая и привела к росту тяжелых случаев течения заболевания.
Официальный представитель ВОЗ подчеркнула, что с самого начала пандемии специалисты были крайне озабочены возможностью коронавируса нового типа мутировать. Именно поэтому рекомендовалось насколько это возможно снижать его распространение среди населения.
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