Эксперты чешского портала iDnes назвали Мишустина возможным преемником Путина

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26 января 2021, 08:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: idnes.cz

Михаил Мишустин, фото: Russian Government, globallookpress.com

В Европе политические эксперты считают, что преемником Владимира Путина на посту президента РФ может стать премьер-министр России Михаил Мишустин.

Мнение западных политологов опубликовал чешский портал iDnes. Европейские эксперты отметили, что еще год назад о Михаиле Мишустине мало кто слышал не только за границей, но и в самой России.

Многие были удивлены, когда Мишустин стал председателем правительства, заменив на посту премьера Дмитрия Медведева. До этого момента имя руководителя Федеральной налоговой службы Российской Федерации не упоминалось в списке возможных преемников.

Чешское интернет-издание пишет, что сейчас «в рейтинге популярности премьер Мишустин занимает второе место после Путина». Как отметили эксперты портала, Мишустину доверяют почти 60 % россиян, поддержка Путина в последние месяцы — примерно 65-69 %.

В Европе отметили, что Мишустин постоянно встречался с людьми, и это ему большой плюс, а Путина в последнее время можно увидеть только на видеоконференциях.

Эксперты в России рассказали, кто, по их мнению, займет место президента РФ Владимира Путина в 2024 году. Политолог Сергей Маркелов прокомментировал, может ли Мишустин заменить Путина, если президент решит уйти.