Эксперты назвали претендентов на пост президента в 2024 году

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7 января 2021, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Эксперты рассказали, кто, по их мнению, займет место президента РФ Владимира Путина в 2024 году. Однако кандидатуры немного не совпали.

«Зачем-то его [Медведева] держат. Он, на самом деле, из всех за эти годы доказал Владимиру Путину свою абсолютную преданность. Может быть, это и станет решающим фактором. А так-то я за кого угодно, вплоть до Ксении Собчак - она тоже в широком списке, как говорили», - высказал российский журналист Олег Кашин в эфире радио «Эхо Москвы».

Кашин считает, что Медведев возродится, как феникс.

При этом политолог Илья Гращенков не исключает, что подобный вариант транзита власти возможен, но маловероятен. По его словам, рейтинг Медведева остается низким. Он отметил, что есть «более преданные люди» действующему президенту: губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава МЧС России Евгений Зиничев.

«… люди, вышедшие из ФСО, которые лично охраняли Путина, которые с ним связаны не только карьерой, но и личными симпатиями», - пояснил он URA.RU.

Ранее Владимир Жириновский объяснил свои слова о возможных преемниках Путина.