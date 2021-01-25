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В Бразилии в ДТП с автобусом погибли более 20 человек

, 22:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Бразилии в ДТП с автобусом погибли более 20 человек
Фото: pixabay.com

21 человек погиб и 33 пострадали в Бразилии в результате крупной автокатастрофы.

Авария произошла на территории южного штата Парана - автобус по невыясненным пока причинам врезался в отбойник и вылетел в кювет. В момент аварии в автобусе находились 59 человек.

Спасатели доставили в госпитали пострадавших, семеро из них находятся в тяжелом состоянии. Полиция занимается выяснением обстоятельств автокатастрофы.

Ранее сообщалось, что 25 января четыре человека погибли в ДТП под Саратовом.

ДВа

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