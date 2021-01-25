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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте планирует подать в отставку

, 22:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ANSA

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте планирует подать в отставку
премьер-министр Италии Джузеппе Конте, Pool Paolo Tre Insidefoto/Keystone Press Agency

Председатель правительства Италии Джузеппе Конте сообщил о планах подать в отставку со своего поста. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе правительственного дворца Киджи.

Утром во вторник, 26 января, созывается заседание Совмина, в рамках которого председатель итальянского правительства Джузеппе Конте объявит о намерении уйти в отставку и передаст данное заявление президенту республики Серджо Маттарелле, сообщают осведомленные источники.

Предполагается, что данный шаг будет сделан в связи с тем, что правящая коалиция в составе "Движения "5 звезд" и Демократической партии утратила абсолютное большинство в верхней палате парламента после того, как из нее вышла небольшая партия под названием "Живая Италия" бывшего премьера страны Маттео Ренци.

ЕТ

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