Армения определилась с выбором вакцины от коронавируса

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25 января 2021, 21:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: pixabay.com

Армения не ведёт переговоров для приобретения вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом сообщили в Минздраве страны.

Официальная причина отказа от этой вакцины на сообщается, однако в ведомстве подчеркнули, что не получали каких-либо официальных уведомлений о ее побочных эффектах.

Минздрав Армении принял решение о приобретении вакцины производства британо-шведской компании AstraZeneca. Она будет доступна уже в марте текущего года и предназначена для 3% населения закавказской республики.

Ранее сообщалось, что Армения ведет переговоры о закупке российской вакцины «Спутник V».