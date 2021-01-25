Армения определилась с выбором вакцины от коронавируса
25 января 2021, 21:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Армения не ведёт переговоров для приобретения вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом сообщили в Минздраве страны.
Официальная причина отказа от этой вакцины на сообщается, однако в ведомстве подчеркнули, что не получали каких-либо официальных уведомлений о ее побочных эффектах.
Минздрав Армении принял решение о приобретении вакцины производства британо-шведской компании AstraZeneca. Она будет доступна уже в марте текущего года и предназначена для 3% населения закавказской республики.
Ранее сообщалось, что Армения ведет переговоры о закупке российской вакцины «Спутник V».
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