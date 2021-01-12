Армения ведет переговоры о закупке российской вакцины «Спутник V»
12 января 2021, 13:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Во вторник, 12 января, стало известно, что в настоящий момент Армения ведет переговоры сразу с несколькими странами по приобретению вакцин от COVID-19, среди которых российский препарат "Спутник V".
Заместитель генерального директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения Армении, руководитель национальной программы иммунизации Гаяне Саакян уточнила, что первая партия вакцины против коронавируса нового типа должна поступить в страну в конце января или начале февраля.
Подчеркивается, что в настоящий момент армянская сторона ведет переговоры о закупке препаратов, которые прошли необходимые клинические испытания. Среди них "Спутник V", AstraZeneca и Pfizer-BioNTech.
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