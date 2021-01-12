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Россия намерена поставить в Непал до 25 миллионов доз вакцины «Спутник V»

, 12:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Россия намерена поставить в Непал до 25 миллионов доз вакцины «Спутник V»
шприц, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Во вторник, 12 января, стало известно, что Россия намерена поставить в Непал до 25 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V". Соответствующую информацию сегодня предоставили журналисты.

Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в беседе с представителями СМИ уточнил, что одна из непальских фармацевтических компаний заключила с Российским фондом прямых инвестиций меморандум, согласно которому в гималайскую республику может быть поставлено до 25 миллионов доз российской вакцины "Спутник V".

К настоящему моменту не уточняется, когда именно планируется доставить препарат в Непал.

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