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В США по подозрению в убийстве пяти человек арестовали подростка

, 20:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В США по подозрению в убийстве пяти человек арестовали подростка
машина полиции, pixabay.com

Сотрудники полиции американского Индианаполиса арестовали несовершеннолетнего по подозрению в убийстве пяти человек. Соответствующую информацию предоставил в понедельник департамент городской полиции.

Пять человек, среди которых беременная женщина, были застрелены в Индианаполисе накануне. Начальник полиции города Рэндал Тейлор заявил, что вчера правоохранители пообещали быстрое правосудие в ответ на данное "отвратительное деяние", а уже сегодня они сдержали свое обещание.

Уточняется, что задержанному подростку инкриминируют шесть убийств, включая нерожденного ребенка беременной женщины.

ЕТ

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