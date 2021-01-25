В США по подозрению в убийстве пяти человек арестовали подростка

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25 января 2021, 20:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина полиции, pixabay.com

Сотрудники полиции американского Индианаполиса арестовали несовершеннолетнего по подозрению в убийстве пяти человек. Соответствующую информацию предоставил в понедельник департамент городской полиции.

Пять человек, среди которых беременная женщина, были застрелены в Индианаполисе накануне. Начальник полиции города Рэндал Тейлор заявил, что вчера правоохранители пообещали быстрое правосудие в ответ на данное "отвратительное деяние", а уже сегодня они сдержали свое обещание.

Уточняется, что задержанному подростку инкриминируют шесть убийств, включая нерожденного ребенка беременной женщины.