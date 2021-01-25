Ученые считают, что соцсети помогут предсказывать будущие эпидемии

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25 января 2021, 20:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: сайт ГД

Вспышки загадочной пневмонии в некоторых регионах Европы начались еще в январе. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие нескольких миллионов сообщений в Twitter.

Анализ показал, что количество упоминаний пневмонии и кашля в некоторых странах Европы – например, в Италии и Франции, – почти за месяц до официального начала эпидемии резко выросло. В предыдущие годы ничего подобного не было.

В Польше, Испании и Британии пользователи Twitter начали необычайно часто жаловаться на проблемы с работой легких примерно за две недели до того, как врачи фиксировали первые вспышки COVID-19 на их территории.

Ученые считают, что их исследование стало очередным примером того, что социальные сети могут быть полезным инструментом для ведения эпидемиологических наблюдений.

Ранее сообщалось, что ученые из Великобритании и США не исключили, что животным потребуется вакцина от COVID-19.