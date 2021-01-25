Ученые считают, что соцсети помогут предсказывать будущие эпидемии

Вспышки загадочной пневмонии в некоторых регионах Европы начались еще в январе. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие нескольких миллионов сообщений в Twitter.
Анализ показал, что количество упоминаний пневмонии и кашля в некоторых странах Европы – например, в Италии и Франции, – почти за месяц до официального начала эпидемии резко выросло. В предыдущие годы ничего подобного не было.
В Польше, Испании и Британии пользователи Twitter начали необычайно часто жаловаться на проблемы с работой легких примерно за две недели до того, как врачи фиксировали первые вспышки COVID-19 на их территории.
Ученые считают, что их исследование стало очередным примером того, что социальные сети могут быть полезным инструментом для ведения эпидемиологических наблюдений.
Ранее сообщалось, что ученые из Великобритании и США не исключили, что животным потребуется вакцина от COVID-19.