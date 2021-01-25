Турция готова производить вакцину «Спутник V» миллионами доз

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25 января 2021, 19:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Вакцина "Спутник V". Фото: сайт РФПИ

Турецкая компания VisCoran Ilac Sanayii A.S. готова начать производство российской вакцины «Спутник V» после трансфера соответствующих технологий.

В компании отметили, что провели исследование и начали вести переговоры с Россией. Все документы и данные, которые необходимы для совместного производства вакцины, уже переданы.

«Ожидается, что эта вакцина будет производиться в нашей стране, а также экспортироваться в другие страны, в том числе европейские», - говорится в сообщении компании.

Ранее российская вакцина «Спутник V» получила одобрение регуляторов в Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении.

Ранее сообщалось, что регистрация вакцины «Спутник V» в Индии ожидается в течение двух недель.