При перестрелке с боевиками в Сирии погибли не менее 11 солдат
25 января 2021, 18:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: Al-Hadath
В понедельник, 25 января, группа вооруженных людей напала на сирийских военных в южной провинции страны Даръа. В результате случившегося, согласно последней информации, погибли не менее 11 солдат.
Уточняется, что перестрелка боевиков и военных произошла в населенном пункте Туфас. Известно, что трое солдат были захвачены в плен.
Напомним, в последние несколько месяцев в южных сирийских регионах Даръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, освобожденных в 2018 году, активизировались вооруженные банды, которые связаны с группировкой "Джебхат ан-Нусра", запрещенной в Российской Федерации.
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