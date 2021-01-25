При перестрелке с боевиками в Сирии погибли не менее 11 солдат

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25 января 2021, 18:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Al-Hadath

вооруженный военный, Ammar Safarjalani/Xinhua

В понедельник, 25 января, группа вооруженных людей напала на сирийских военных в южной провинции страны Даръа. В результате случившегося, согласно последней информации, погибли не менее 11 солдат.

Уточняется, что перестрелка боевиков и военных произошла в населенном пункте Туфас. Известно, что трое солдат были захвачены в плен.

Напомним, в последние несколько месяцев в южных сирийских регионах Даръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, освобожденных в 2018 году, активизировались вооруженные банды, которые связаны с группировкой "Джебхат ан-Нусра", запрещенной в Российской Федерации.