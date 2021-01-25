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Председатель КНР Си Цзиньпин убежден, что человечество победит COVID-19

, 16:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Председатель КНР Си Цзиньпин убежден, что человечество победит COVID-19
председатель КНР Си Цзиньпин, Ju Peng/XinHua

Председатель КНР Си Цзиньпин в рамках своего видеообращения на форуме в Давосе в понедельник заявил, что не сомневается в том, что человечество сможет победить пандемию коронавируса нового типа.

Си Цзиньпин подчеркнул, что мир смог добиться первоначальных успехов в борьбе с пандемией COVID-19, но увеличение количества случаев заражения в последнее время напоминает о том, что необходимо продолжать борьбу.

"Тем не менее, мы убеждены в том, что зима не может остановить наступление весны…", – заметил председатель КНР и добавил, что у него нет никаких сомнений – человечеству удастся победить коронавирус нового типа и выйти из этого "бедствия" еще более сильным.

ЕТ

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