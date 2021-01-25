Бывший адвокат Трампа считает, что он мог тайно помиловать себя и семью

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25 января 2021, 16:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: MSNBC

бывший президент США Дональд Трамп и его жена Мелания, Stefani Reynolds - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Бывший адвокат экс-президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Майкл Коэн считает, что республиканец мог перед уходом с поста тайно даровать себе и своим родственникам помилование.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп помиловал 73 человек, но его имени или имен его родных в этом списке не было.

Майкл Коэн полагает, что это выглядит странно. Экс-адвокат бизнесмена считает, что на самом деле он помиловал себя, своих детей и личного адвоката Рудольфа Джулиани. Юрист считает, что если Трампу или его родственникам в будущем предъявят обвинения по уголовное статье, то они уже будут "иметь в кармане помилование".