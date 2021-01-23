Трамп заявил, что найдет себе новое занятие, но позже
23 января 2021, 12:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил в минувшую пятницу, 22 января, что намерен найти себе какое-то новое занятие, но подчеркнул, что планирует сделать это позже.
Трамп, отвечая на вопрос журналиста газеты Washington Examiner о дальнейших планах, заметил: "Мы чем-то займемся, но не прямо сейчас". После этого представителя СМИ попросили уйти. Этот комментарий политика стал первым после истечения срока его полномочий на посту американского лидера.
В настоящий момент 45-й президент США отдыхает в своем гольф-клубе в городе Палм-Бич, штат Флорида.
Ранее один из помощников Дональда Трампа заявил, что экс-главе Соединенных Штатов нужна пауза.
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