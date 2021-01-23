Дональд Трамп-младший объяснил, почему пользуется Telegram
23 января 2021, 09:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: Telegram
Сын 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп-младший рассказал подписчикам, по какой причине пользуется мессенджером Telegram, который был создан выходцем из России Павлом Дуровым.
Сын Дональда Трампа заявил, что очень рад быть в Telegram, поскольку ему нужно место, где он может "общаться с друзьями". Мужчина также подчеркнул, что данная платформа предоставляет равные возможности и для консерваторов, и для либералов, не участвуя в "чистке консерваторов", как это якобы происходит в других соцсетях.
Дональд Трамп-младший уточнил, что ему нужно место, где его идеи и "плохие идеи" консерваторов соревнуются друг с другом.
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