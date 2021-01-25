Бывший глава Украины Павел Климкин выразил недовольство, что западные СМИ отмечают Крым российским

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25 января 2021, 07:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Павел Климкин, фото: twitter.com/pavloklimkin

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил недовольство, что ведущие европейские СМИ начали отмечать на картах Крым как территорию Российской Федерации.

Как написал экс-главы украинского МИД, "можно успокаивать себя", называя такие публикации случайностью, но, "и один случай — это реальная проблема", поскольку речь идет не о "левых" агентствах.

"Мне совсем не нравится, что ведущие мировые агентства начали "ошибаться", называя Крым российским. Почти одновременно это прозвучало в новостях Первого немецкого канала и на Би-Би-Си", — возмутился Климкин в Facebook.

По мнению Климкина, Украина должна активно работать по теме Крыма со всеми известными СМИ.

Как считает политик, запуск "крымской платформы", на которой в августе Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова, — "это правильная история, но долгая и непростая".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, напомним, пригрозил России сделать все возможное, чтобы 2021 год стал для России «адским» из-за Крыма. Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума.