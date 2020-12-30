Глава МИД Украины Кулеба пообещал сделать все возможное, чтобы 2021 год стал для России «адским» из-за Крыма

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30 декабря 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Дмитрий Кулеба, Тwitter.com/DmytroKuleba

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригрозил России сделать все возможное, чтобы 2021 год стал для России «адским» из-за Крыма. Кулеба пообещал делать все возможное, чтобы в будущем году резко усилить международное давление на Россию по крымской тематике.

По его словам, для этого сделано уже много. Теперь, как он сказал, главным рычагом давления станет запуск так называемой крымской платформы - переговорной площадки для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины и защиту прав жителей полуострова.

По его убеждению, крымчане подвергаются преследованиям. Кулеба отметил, что уже есть страны, которые подтвердили поддержку этой платформы и готовность участвовать в саммите весной 2021 года.

«Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной. И мы ее такой сделаем. Я работаю над этим, и мы достигнем этой цели», - сказал Кулебы в интервью украинской службе новостей «ТСН», пообещав водрузить в Симферополе флаг Украины.