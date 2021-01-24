Dawn: в Пакистане разрешили экстренное использование вакцины «Спутник V»

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24 января 2021, 10:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Dawn

вакцина, фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источник в правительстве сообщили, что Пакистан одобрил экстренное использование в стране российской вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V».

«На заседании, проведенном регистрационным советом Управления по регулированию лекарственных средств Пакистана, еще одна вакцина также получила разрешение на экстренное использование. После этого решения вакцина против COVID-19 "Спутник V" стала третьей, одобренной для экстренного применения в стране», - пояснил собеседник.

Отмечается, что Министерство здравоохранения Пакистана уже разрешило экстренное применение в стране вакцины от коронавируса производства китайской фармацевтической корпорации Sinopharm и Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca.