Dawn: в Пакистане разрешили экстренное использование вакцины «Спутник V»
24 января 2021, 10:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: Dawn
СМИ со ссылкой на источник в правительстве сообщили, что Пакистан одобрил экстренное использование в стране российской вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V».
«На заседании, проведенном регистрационным советом Управления по регулированию лекарственных средств Пакистана, еще одна вакцина также получила разрешение на экстренное использование. После этого решения вакцина против COVID-19 "Спутник V" стала третьей, одобренной для экстренного применения в стране», - пояснил собеседник.
Отмечается, что Министерство здравоохранения Пакистана уже разрешило экстренное применение в стране вакцины от коронавируса производства китайской фармацевтической корпорации Sinopharm и Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.