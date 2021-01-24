Мясников перечислил реакции организма на «Спутник V»

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24 января 2021, 07:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

вакцина, фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Известный телеведущий и врач Александр Мясников рассказал об отношении профессионального сообщества в западных странах к российской вакцине против новой коронавирусной инфекции «Спутник V».

Мясников напомнил, что западные СМИ развязали так называемую «войну вакцин», в ходе которой «очерняют одну вакцину, а другую превозносят».

«Поливать грязью друг друга из-за вакцин – это последнее дело, дело политиков. Кстати, западные врачи никогда не говорят плохо про вакцину «Спутник V», в профессиональных журналах я этого не видел», - высказал он.

Врач отметил, что общими реакциями на все вакцины являются боль в месте введения, слабость и озноб. По его словам, это даже не побочные эффекты, а показатель того, что препарат действует, «реакция организма».

«Из тех побочных явлений, которых боятся люди, я бы назвал первым аллергическую реакцию. При некоторых вакцинах могут быть даже иногда судороги, которые тоже не являются опасными … это отдаленные последствия, которые приписывают некоторым вакцинам: развитие рассеянного склероза, к примеру, и другие неврологические проявления», - пояснил он. Мясников добавил, что эти вакцины «убитые, в них нет активных живых компонентов».



