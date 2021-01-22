Инфекционист Агафонов считает безопасной смену вакцины при повторной прививке от коронавируса
22 января 2021, 20:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Доцент кафедры инфекционных болезней Северного государственного медицинского университета Владимир Агафонов считает, что ревакцинация от коронавируса разными препаратами безопасна для иммунной системы.
По его словам, вакцины взаимозаменяемы, они работают на один возбудитель.
«Но я бы не рекомендовал сейчас делать одну инъекцию, а через полгода, допустим, центра Чумакова или «Вектора». А если встанет вопрос о ревакцинации через какое-то время, это можно будет делать, конечно», - отметил эксперт.
Инфекционист также добавил, что вопрос о ревакцинации возникнет по итогам наблюдений за привитыми и переболевшими.
Ранее сообщалось, почему вакцинация от коронавируса должна проходить под медицинским контролем.
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