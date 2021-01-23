Аргументы Недели → В мире 13+

23 января 2021, 21:49 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: cоцсети

Сегодня, 23 января, у посольства РФ в Риге прошел пикет в поддержку Алексея Навального.

У посольства РФ в Риге собрались несколько десятков человек, чтобы выразить свою поддержку Алексею Навальному. Следует отметить, что на пикете присутствовали и граждане Латвии, и граждане РФ.

Митингующие держали в руках транспаранты на русском и английском языках. Призыв был обращен к президенту России Владимиру Путину, чтобы г-н Навальный был освобожден.

Как стало известно, Рижская дума не дала свое разрешение на проведения данного митинга, но он состоялся… не так долго, как хотелось бы участникам пикета. Прибывшие на место представители государственной полиции потребовали завершить несанкционированное мероприятие. Митингующие не стали спорить с представителями закона, а быстро разошлись.

Почему РД не дала свое согласие на данное мероприятие?

Специально для «Аргументы Недели» комментарии депутата РД Олега Бурова:

«Обычно РД не запрещает подобные мероприятия. В Латвии такие пикеты проходят спокойно. Бывают, конечно, случаи, когда РД отказывает в проведении митингов, пикетов и т.д. На то есть веские причины: например, может возникнуть нежелательные призывы политического характера, угрозы безопасности государства. Разумеется, любое подобное мероприятие всегда согласовывается со службой безопасности страны, с государственной полицией. Разрешение на данное мероприятие РД, действительно, не дала. Но это было связано исключительно с эпидемиологической ситуацией в стране. Я говорю о коронавирусе. В данной «болезненной» ситуации такие мероприятия нежелательны».