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Премьер-министр Украины Шмыгаль заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом

, 18:03 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр Украины Шмыгаль заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом
флаг Украины, фото: pixabay.com

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране стабилизировалась. Количество занятых коек на Украине снизилось до менее 30 процентов.

Он выступил с призывом к украинцам продолжать соблюдать все гигиенические правила и карантинные ограничения, сообщает RT.

За минувшие сутки на территории Украины зарегистрировали 4 928 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

НС

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