На Украине за сутки выявили около 5 тысяч заболевших коронавирусом

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23 января 2021, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]

лаборатория, Serhii Hudakukrinform/Keystone Press Agency

За минувшие сутки на территории Украины зарегистрировали 4 928 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в субботу, 23 января, министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Уточняется, что, в частности, коронавирусом заболели 166 несовершеннолетних и 261 медработник. Общее число зафиксированных на Украине случаев инфицирования достигло 1 187 897, передает RT.

Подчеркивается, что за прошелшие 24 часа в стране госпитализировали 1 862 зараженных COVID-19, 116 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. 13 138 граждан Украины были выписаны из больниц.

Общее число жертв с начала пандемии на Украине составило 21 778.