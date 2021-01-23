В России выявили менее 21 тысячи случаев коронавируса за сутки

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23 января 2021, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]

человек в маске, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 3 698 273 человека. Об этом стало известно в субботу, 23 января.

«За последние сутки в России выявлен 20 921 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни … За сутки в России полностью выздоровело 27 779 человек», - пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Санкт-Петербурге – 3056, Москве – 2668, Московской области – 1121, Нижегородской области – 487 и Свердловской области – 390.

Отмечается, что это четвертый раз, когда Москва занимает вторую позицию по новым случаям коронавируса за сутки.