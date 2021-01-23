В России выявили менее 21 тысячи случаев коронавируса за сутки
23 января 2021, 11:16[ «Аргументы Недели» ]
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 3 698 273 человека. Об этом стало известно в субботу, 23 января.
«За последние сутки в России выявлен 20 921 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни … За сутки в России полностью выздоровело 27 779 человек», - пояснили в ведомстве.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Санкт-Петербурге – 3056, Москве – 2668, Московской области – 1121, Нижегородской области – 487 и Свердловской области – 390.
Отмечается, что это четвертый раз, когда Москва занимает вторую позицию по новым случаям коронавируса за сутки.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.