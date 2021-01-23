ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

В России выявили менее 21 тысячи случаев коронавируса за сутки

, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]

В России выявили менее 21 тысячи случаев коронавируса за сутки
человек в маске, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 3 698 273 человека. Об этом стало известно в субботу, 23 января.

«За последние сутки в России выявлен 20 921 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни … За сутки в России полностью выздоровело 27 779 человек», - пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Санкт-Петербурге – 3056, Москве – 2668, Московской области – 1121, Нижегородской области – 487 и Свердловской области – 390.

Отмечается, что это четвертый раз, когда Москва занимает вторую позицию по новым случаям коронавируса за сутки.

БА

Общество

СК и ВС РФ оценили проект о лишении свободы за вовлечение подростков в митинги

СК и ВС РФ оценили проект о лишении свободы за вовлечение подростков в митинги

Следственный комитет РФ и Верховный суд РФ одобрили законопроект депутата Госдумы Евгения Марченко о введении уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью