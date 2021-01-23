Ученые из США назвали болезнь, способствующую уязвимости организма перед COVID-19

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23 января 2021, 08:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: медик, pixabay.com

Группа ученых из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выявила болезнь пищеварительной системы, которая увеличивает риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Соответствующее исследование опубликовал журнал Gastroenterology.

В источнике говорится, что продукты питания в период пандемии считаются безопасными, поскольку даже если вирус попадет на пищу, то желудочная кислота нейтрализует его. Однако, по мнению ученых, у пациентов с рефлюксной болезнью кислота попадает обратно в пищевод, вызывая изжогу и повреждая слизистую оболочку. Отмечается, что со временем у добровольцев с проблемами в верхних отделах ЖКТ клетки пищевода изменяются и начинают напоминать клетки кишечника, т.е. могут напрямую связываться с COVID-19.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин назвал самую опасную мутацию коронавируса.