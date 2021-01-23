В США за сутки выявили 186,8 тысячи случаев заражения COVID-19

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа на территории США за минувшие сутки увеличилось на 186,8 тысячи. Данную информацию предоставил в субботу Университет Джонса Хопкинса.
Уточняется, что за минувшие 24 часа коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах Америки заразились 186 891 человек, жертвами заболевания за сутки стали 3 655 граждан.
Как отмечают специалисты Университета Джонса Хопкинса, в общей сложности с начала пандемии в США зарегистрировали 24,8 миллиона случаев заболевания коронавирусом нового типа. Более 414 тысяч американцев с COVID-19 к настоящему моменту скончались.
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