Голикова не советует переболевшим коронавирусом прививаться
23 января 2021, 14:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: Россия 1
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в субботу, 23 января, в беседе с журналистами заявила, что переболевшим коронавирусом нового типа гражданам пока не рекомендуется делать прививку от COVID-19.
Голикова объяснила это тем, что случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией, согласно наблюдениям ученых, единичны.
Кроме того, вице-премьер РФ напомнила, что, по мнению специалистов, нет различий между антителами, вырабатывающимися после перенесенной болезни и после прививки. Она также подчеркнула, что нельзя принуждать граждан к вакцинации – этот процесс должен быть добровольным.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.