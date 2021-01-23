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Голикова не советует переболевшим коронавирусом прививаться

, 14:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

Голикова не советует переболевшим коронавирусом прививаться
вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Russian Government/via Globallookpress.com

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в субботу, 23 января, в беседе с журналистами заявила, что переболевшим коронавирусом нового типа гражданам пока не рекомендуется делать прививку от COVID-19.

Голикова объяснила это тем, что случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией, согласно наблюдениям ученых, единичны.

Кроме того, вице-премьер РФ напомнила, что, по мнению специалистов, нет различий между антителами, вырабатывающимися после перенесенной болезни и после прививки. Она также подчеркнула, что нельзя принуждать граждан к вакцинации – этот процесс должен быть добровольным.

ЕТ

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