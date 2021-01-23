Голикова считает введение международных паспортов вакцинации от COVID-19 недопустимым
23 января 2021, 13:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: Россия 1
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в субботу, 23 января, заявила, что считает недопустимым введение любого рода паспортов вакцинации, которые ограничивали бы передвижение людей между странами.
Татьяна Голикова подчеркнула, что в настоящий момент не все государства могут предоставить гражданам возможность вакцинации. Именно поэтому введение паспортов вакцинации, ограничивающих передвижение людей, недопустимо, заметила вице-премьер РФ.
Кроме того, Голикова не поддержала инициативу ряда регионов Российской Федерации о введении документов о вакцинации от COVID-19, которые позволяли бы гражданам посещать массовые мероприятия. "Это неправильный подход", – заключила вице-премьер.
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