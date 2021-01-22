Ковид-паспортом для россиян может стать QR-код

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22 января 2021, 19:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: telemetr.me

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Вслед за Сахалином и Башкортостаном инициативу о QR-кодах (фактически электронных ковид-паспортах) для вакцинируемых поддержало правительство Московской области. Это говорит о том, что, несмотря на заявления отдельных представителей федеральных властей (Матвиенко) об отсутствии необходимости в федеральных ковид-паспортах, их введение в масштабах страны очень вероятно.

Как пишет «Российская Газета», QR-код будет подтверждать, что «человек сделал прививку и, соответственно, неопасен для окружающих». Те, у кого QR-кода не будет, видимо, для окружающих небезопасны.

«Будет QR-код, а дальше будем разбираться… По поводу скидок не обещаю, но то, что он может пригодиться для того, чтобы не попасть под разные ограничения, это факт», — цитирует губернатора Андрея Воробьева РБК.

Открытым остаётся вопрос, можно ли сделать прививку и не получать QR-код. Ведь, как известно, у многих подмосковных пенсионеров нет смартфонов. Достаточно ли будет, например, бумажной справки о вакцинации?

Тем временем Интерфакс со ссылкой на пресс-службу региона сообщил, что QR-код будет необходим для посещения Сахалинской области, в противном случае потребуется предьявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, как и при выезде за границу.

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