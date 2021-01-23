Представитель демократов в сенате Шумер назвал дату процесса по импичменту Трампу
23 января 2021, 13:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Лидер большинства в сенате демократ Чак Шумер сообщил, что процесс импичмента бывшему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу начнется 8 февраля.
«Обвинители палаты представителей представят (в сенате) статьи импичмента в понедельник 25 января в 7 часов вечера … Выступления сторон (процесса) начнутся на неделе, начинающейся 8 февраля», - пояснил он.
Шумер отметил, что за две недели обе стороны - обвинения и защиты - получат возможность подготовиться к процессу и сформулировать свои позиции в специальных документах.
Ранее сообщалось, что 45-й президент США Дональд Трамп отдыхает в своем гольф-клубе в городе Палм-Бич, штат Флорида.
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