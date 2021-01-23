ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Представитель демократов в сенате Шумер назвал дату процесса по импичменту Трампу

, 13:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Представитель демократов в сенате Шумер назвал дату процесса по импичменту Трампу
Дональд Трамп, фото: CNP/AdMedia/ globallookpress.com

Лидер большинства в сенате демократ Чак Шумер сообщил, что процесс импичмента бывшему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу начнется 8 февраля.

«Обвинители палаты представителей представят (в сенате) статьи импичмента в понедельник 25 января в 7 часов вечера … Выступления сторон (процесса) начнутся на неделе, начинающейся 8 февраля», - пояснил он.

Шумер отметил, что за две недели обе стороны - обвинения и защиты - получат возможность подготовиться к процессу и сформулировать свои позиции в специальных документах.

Ранее сообщалось, что 45-й президент США Дональд Трамп отдыхает в своем гольф-клубе в городе Палм-Бич, штат Флорида.

БА

Общество

СК и ВС РФ оценили проект о лишении свободы за вовлечение подростков в митинги

СК и ВС РФ оценили проект о лишении свободы за вовлечение подростков в митинги

Следственный комитет РФ и Верховный суд РФ одобрили законопроект депутата Госдумы Евгения Марченко о введении уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью