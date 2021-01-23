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В Турции начнут производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V»

, 12:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Турции начнут производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V»
вакцина "Спутник V", Patricio Murphy/Keystone Press Agency

В субботу, 23 января, стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в стране вакцины "Спутник V".

Согласно последней информации, трансфер технологии уже начат. Подчеркивается, что потенциальный объем производства — миллионы доз российской вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V" в год. Кроме того, в настоящий момент обсуждается вопрос о возможном расширении производства в будущем.

Известно, что поставка препарата будет осуществляться как на внутренний рынок Турции, так и в другие страны.

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