В Турции начнут производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V»
23 января 2021, 12:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В субботу, 23 января, стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в стране вакцины "Спутник V".
Согласно последней информации, трансфер технологии уже начат. Подчеркивается, что потенциальный объем производства — миллионы доз российской вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V" в год. Кроме того, в настоящий момент обсуждается вопрос о возможном расширении производства в будущем.
Известно, что поставка препарата будет осуществляться как на внутренний рынок Турции, так и в другие страны.
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