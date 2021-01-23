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В Пекине загрязнение воздуха превысило норму ВОЗ в восемь раз

, 10:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Пекине загрязнение воздуха превысило норму ВОЗ в восемь раз
смог в Пекине, Yan Xiang/ZUMAPRESS.com

В Пекине концентрация мелких твердых частиц PM 2,5, которые служат основным источником смога, в субботу превысила 190 микрограмм на кубический метр, что в восемь раз выше нормы, установленной ВОЗ.

Отмечается, что максимально допустимым значением Всемирная организация здравоохранения указывает 25 микрограмм на кубометр.

В Пекинском центре мониторинга охраны окружающей среды отметили, что качество воздуха в городе улучшится ко вторнику. 

Отметим, что ключевыми источниками смога в столице Китая являются автотранспорт, а также металлургические и угольные предприятия.

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