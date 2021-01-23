Врачи посоветовали французам не разговаривать в транспорте по телефону

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23 января 2021, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

парижское метро, pixabay.com

Медицинская академия Франции призвала пассажиров метро и других видов транспорта страны воздержаться от разговоров, в том числе и по мобильному телефону, чтобы не усилить риск заражения COVID-19.

Врачи подчеркнули, что необходимость носить маску во время поездок в общественном транспорте, где не получается соблюдать социальное дистанцирование, должна дополняться "простой мерой предосторожности" – отказом от пользования мобильным телефоном.

Специалисты Медицинской академии Франции также добавили, что желательно в целом воздержаться от любых разговоров в вагонах метро или салонах автобусов.