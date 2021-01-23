Лидер ХДС: Оснований для отмены санкций ЕС против РФ нет

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет заявил, что не видит оснований для отмены санкций Евросоюза против России. По его словам, ограничения были введены из-за воссоединения с Крымом, конфликта в Донбассе и реализации Минских соглашений.
Лашет также затронул вопрос «скрытых и открытых актах агрессий», организуемых «контролируемой Россией стороной на востоке Украины», и отметил, что ждет прогресса по Минским соглашениям.
«Поэтому на данный момент нет оснований для отмены санкций», - добавил глава ХДС.
Напомним, что в декабре ЕС продлил экономические санкции против РФ, которые были введены в 2014 году из-за референдума в Крыму.
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