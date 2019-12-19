Евросоюз официально продлил антироссийские санкции на полгода

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19 декабря 2019, 18:50 [ «Аргументы Недели» ]

Mikhail Seleznev, фото: globallookpress.com/

Совет Европейского союза официально продлил санкции в отношении России на полгода. Экономические санкции, продленные до 31 июля 2020 года, коснутся финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

"Учитывая, что минские соглашения не выполняются в полном объеме, Европейский Совет единогласно принял политическое решение возобновить экономические санкции против России»,— говорится в сообщении Совета ЕС. Решение вступит в силу после опубликования в Официальном журнале Евросоюза.

ЕС и США ввели антироссийские санкции в 2014 году после присоединения Крыма к России и из-за событий на Донбассе. Периодически санкции против России Запад продлевает.