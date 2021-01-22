В Туркмении приступили к испытаниям российской вакцины «Спутник V»

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22 января 2021, 21:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Минпромторга РФ

В Туркмении, начались испытания российской вакцины «Спутник V». Об этом заявил министр здравоохранения медицинской промышленности Нурмухаммед Аманнепесов.

Туркмения стала первым государством в Центральной Азии, которое зарегистрировало «Спутник V».

Согласно официальным данным, в Туркмении не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом. При этом в стране введен поголовный масочный режим и другие ограничения.

Ранее сообщалось, что Россия и Венгрия заключили договор на поставку вакцины «Спутник V».