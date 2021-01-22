Количество случаев заражения COVID-19 в США за сутки увеличилось на 188,9 тысячи

За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в США увеличилось на 188,9 тысячи. Данную информацию предоставили в пятницу, 22 января, в университете Джонса Хопкинса.
Согласно последним сообщениям университета, за прошедшие 24 часа коронавирусная инфекция была выявлена у 188 952 жителей Соединенных Штатов Америки. Отмечается, что жертвами COVID-19 в стране за минувшие сутки стали 3 955 пациентов.
В общей сложности в США с начала пандемии коронавируса нового типа зарегистрировали 24,6 миллиона случаев заболевания и более 410 тысяч летальных исходов.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.