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Количество случаев заражения COVID-19 в США за сутки увеличилось на 188,9 тысячи

, 16:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Университет Джонса Хопкинса

Количество случаев заражения COVID-19 в США за сутки увеличилось на 188,9 тысячи
анализ крови, Naveen Sharma/Keystone Press Agency

За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в США увеличилось на 188,9 тысячи. Данную информацию предоставили в пятницу, 22 января, в университете Джонса Хопкинса.

Согласно последним сообщениям университета, за прошедшие 24 часа коронавирусная инфекция была выявлена у 188 952 жителей Соединенных Штатов Америки. Отмечается, что жертвами COVID-19 в стране за минувшие сутки стали 3 955 пациентов.

В общей сложности в США с начала пандемии коронавируса нового типа зарегистрировали 24,6 миллиона случаев заболевания и более 410 тысяч летальных исходов.

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