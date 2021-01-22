Депутат Госдумы Бальбек оценил заявление Кравчука о желании посетить Крым

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22 января 2021, 16:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек оценил заявление бывшего президента Украины и действующего представителя Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонида Кравчука о желании посетить Крым.

Ранее Кравчук в рамках беседы с телеканалом "Крым 24" заявил, что хотел бы посетить полуостров, однако не думает, что в настоящий момент данная поездка принесет ему "большое удовлетворение" и будет позитивно расцениваться российской стороной.

Руслан Бальбек выразил мнение, что у Леонида Кравчука "завышенная оценка своего политического веса и самомнения". Депутат задался вопросом, в качестве кого первый президент Украины собирается посетить Крым. Если в качестве эмиссара официального Киева, то он таковым не является, подчеркнул Бальбек, а если как независимый политический эксперт, то России "это неинтересно".

В том случае, если Кравчук приедет на полуостров как простой гражданин, то это возможно, поскольку "очередей на границе нет", заметил Бальбек. Депутат также уточнил, что политик может посмотреть, как живут крымчане, а также рассказать им, как он "требует усиления санкционного режима" в отношении РФ. "Но это будет сольное выступление без зрителей, потому что он здесь никому не интересен и не нужен", – заключил Руслан Бальбек.