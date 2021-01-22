Первый президент Украины Кравчук заявил, что хотел бы посетить Крым

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22 января 2021, 15:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Крым 24

Леонид Кравчук, Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Первый президент Украины, который является главой украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, Леонид Кравчук заявил в пятницу, что хотел бы посетить Крым.

Леонид Кравчук, отвечая на вопрос журналистов, есть ли у него желание лично посетить Крым, заметил: "Вы знаете, я бы хотел". Политик, однако, подчеркнул, что в настоящий момент ездит очень мало и редко.

Первый президент Украины также подчеркнул, что "с учетом ситуации, которая сейчас в Крыму" его поездка на полуостров не принесла бы ему "большого удовлетворения". Кроме того, Кравчук сомневается, что его посещение республики позитивно оценила бы российская сторона.