Кипр с 1 марта открывает границы для туристов из всех стран

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22 января 2021, 16:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Турпром

Кипр, pixabay.com

В пятницу, 22 января, стало известно, что Кипр открывает границы и аэропорты для туристов из всех стран с 1 марта 2021 года. Иностранцы должны будут предоставить отрицательный результат теста на COVID-19.

Отмечается также, что путешественникам из "красной" зоны, в которую входит, в частности, Россия, вдобавок к сделанному в своей стране анализу, придется сдать тест на коронавирусную инфекцию после прибытия на Кипр. В случае если у туристов будут отрицательные результаты, для них не будет никаких карантинных ограничений.

Замминистра туризма Кипра Саввас Пердиос напомнил, что местные власти снимут запрет на въезд граждан из 56 стран мира.