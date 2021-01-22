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Кипр с 1 марта открывает границы для туристов из всех стран

, 16:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Турпром

Кипр с 1 марта открывает границы для туристов из всех стран
Кипр, pixabay.com

В пятницу, 22 января, стало известно, что Кипр открывает границы и аэропорты для туристов из всех стран с 1 марта 2021 года. Иностранцы должны будут предоставить отрицательный результат теста на COVID-19.

Отмечается также, что путешественникам из "красной" зоны, в которую входит, в частности, Россия, вдобавок к сделанному в своей стране анализу, придется сдать тест на коронавирусную инфекцию после прибытия на Кипр. В случае если у туристов будут отрицательные результаты,  для них не будет никаких карантинных ограничений.

Замминистра туризма Кипра Саввас Пердиос напомнил, что местные власти снимут запрет на въезд граждан из 56 стран мира.

ЕТ

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