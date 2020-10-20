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20 октября 2020, 14:04 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Кипр, Ларнака, фото автора

Несмотря на вспышку коронавируса, во время школьных каникул, латвийцы ринулись на Кипр. Понятно, что люди уже устали от вирусов, запретов, ограничений. А интерес к путешествиям, во время коронавируса, у латвийцев не исчез: одним из самых популярных мест – Кипр. Сегодня там тепло, до и по возвращению не нужно соблюдать обязательную самоизоляцию.

О чем говорят цифры?

На прошлой неделе на Кипр из Латвии вылетело 789 человек, а рейсы заполнены на 92%. Да и с начала сентября до сегодняшнего дня число латвийских путешественников ежедневно варьируется от 250 до 600.

Что думают латвийские врачи о таких поездках?

Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии вице-президента Общества врачей Латвии Мариса Плявиньша:

«Конечно, люди устали находиться дома. Хочется отправится в путешествие. Да, на Кипре сейчас тепло и самоизоляцию соблюдать по прилету не нужно. Но, я бы советовал быть бдительным. Никто не знает, где и когда человека поджидает коронавирус? А заболевание очень коварное. На прошлой неделе буквально была вспышка: 780 больных с начала пандемии. Это страшные цифры для небольшой Латвии.

Если человек заболеет в путешествии, то как он справится в чужой стране? Думаю, что и проблемы с возвращением будут… Если человек болен, то он должен отдавать себе отчет в этом! Не садиться в самолет и не заражать других людей. Я понимаю, что есть санитарные нормы, но решение о поездке принимает сам человек. Я бы хотел напомнить о симптомах, при которых человеку стоит обратиться к врачу: сухой кашель, высокая температура, потеря вкуса и обоняния. С большой долей вероятности эти симптомы могут быть вызваны коронавирусом. Это основные (принятые) симптомы. Но есть и другие: головные боли, сыпь на коже, боли в груди, диарея. Все зависит от организма человека. И следует думать об инкубационном периоде: от заражения до появления симптомов может пройти до шести дней. Это минимально. Думаю, что стоит подумать хорошенько, когда отправляешься в путешествие».