В Еврокомиссии прокомментировала закупку Венгрией российской вакцины «Спутник V»

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22 января 2021, 15:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

вакцина "Спутник V", Patricio Murphy/Keystone Press Agency

В Европейской комиссии днем в пятницу, 22 января, прокомментировали решение Венгрии о закупке вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V", которая ранее была создана российскими учеными.

В Еврокомиссии уточнили, что страны могут вести переговоры с компаниями, вакцины которых Европейский Союз не закупает централизованно.

Напомним, сегодня утром пресс-служба Министерства здравоохранения России сообщила, что Венгрия и Российская Федерация к настоящему моменту заключили договор на поставку российского препарата от коронавирусной инфекции "Спутник V".