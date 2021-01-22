Еще на одной ферме с норками в Испании выявили COVID-19

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22 января 2021, 14:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Europa Press

норка, pixabay.com

Еще на одной ферме по разведению норок в испанской провинции Ла-Корунья, которая входит в состав автономного сообщества Галисия, был зафиксирован коронавирус нового типа. Об этом сообщили местные власти.

О произошедшем уже доложили в министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании. Предполагается, что уже в ближайшие дни все животные на этой ферме – 3,1 тысячи – будут убиты "в соответствии с действующими правовыми нормами и с целью сохранения здоровья населения".

Уточняется также, что там впоследствии будет проведена тщательная дезинфекция.