Еще на одной ферме с норками в Испании выявили COVID-19
22 января 2021, 14:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: Europa Press
Еще на одной ферме по разведению норок в испанской провинции Ла-Корунья, которая входит в состав автономного сообщества Галисия, был зафиксирован коронавирус нового типа. Об этом сообщили местные власти.
О произошедшем уже доложили в министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании. Предполагается, что уже в ближайшие дни все животные на этой ферме – 3,1 тысячи – будут убиты "в соответствии с действующими правовыми нормами и с целью сохранения здоровья населения".
Уточняется также, что там впоследствии будет проведена тщательная дезинфекция.
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