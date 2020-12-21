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Вирусолог Нетесов призвал прививать норок от COVID-19

, 13:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Вирусолог Нетесов призвал прививать норок от COVID-19
норка, pixabay.com

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов призвал прививать норок от коронавируса нового типа.

Эксперт отметил, что ученые должны в настоящий момент исследовать источники инфекций в природе, которые могут потенциально заражать людей. Именно поэтому пушных зверей уже сейчас следует прививать от COVID-19. Сергей Нетесов обратил внимание на то, что от коронавирусной инфекции прививают птиц, которые, однако, эволюционно далеки от людей, а вот норки и хорьки близки к человеку.

Ученый считает, что необходимо проводить мониторинг в природе в целях выявления инфекций и того, как они могут перейти к людям.

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